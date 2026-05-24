Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι και σκαμπό σκότωσε τον πατέρα του ο 30χρονος

Με κατσαβίδι και ένα σκαμπό τραυμάτισε και σκότωσε τον πατέρα του, μετά από καυγά, ο 30χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας 67χρονου στο Τριάδι Θεσσαλονίκης

Ο 30χρονος συνελήφθη και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Το παραδέχθηκε στην αδελφή του

Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, εντοπίστηκε προηγουμένως από την αδελφή του, να κοιμάται στο δωμάτιο του με τον πατέρα του νεκρό στο ημιυπόγειο του σπιτιού με τον ίδιο να της παραδέχεται εν συνεχεία το έγκλημα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από χθες η κόρη του 67χρονου αναζητούσε τον πατέρα της. Σήμερα το μεσημέρι μετέβη στη μεζονέτα όπου διέμενε ο 67χρονος μαζί με τον 30χρονο αδελφό της και εντόπισε τον πατέρα τους νεκρό στο ημιυπόγειο της οικίας.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του γνωστοποίησε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα έπειτα από καυγά που είχαν.

Πηγή: skai.gr

