Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Σοκ προκαλεί υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στο Τριάδι Θεσσαλονίκης με 67χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται –κατά τις ίδιες πληροφορίες– να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των αρχών

MEΣHMBPINEΣ ΩPEΣ ΣHMEPA (24-05-2026) ENTOΠIΣTHKE NEKPOΣ ΣE OIKIA ΣE ΠEPIOXH TOY ΔHMOY ΘEPMHΣ 67XPONOΣ HMEΔAΠOΣ. ΣTO ΠΛAIΣIO TΩN EPEYNΩN ΠPOΣHXΘH O ΓIOΣ TOY. ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEOTEPH ENHMEPΩΣH.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.