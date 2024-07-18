Λογαριασμός
Λήστεψαν 85χρονη που επαιτούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Δύο 47χρονοι την προσέγγισαν χθες το μεσημέρι και με χρήση σωματικής βίας τής απέσπασαν τα χρήματα.

ηλικιωμένη

Θύμα ληστείας έπεσε μία 85χρονη, η οποία επαιτούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, δύο 47χρονοι την προσέγγισαν χθες το μεσημέρι και με χρήση σωματικής βίας τής απέσπασαν τα χρήματα.

Ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις, οι δύο δράστες (ημεδαποί) εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

