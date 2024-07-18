Ειδική επιχειρησιακή δράση στις φυλακές νέων Αυλώνα πραγματοποίησαν την Τρίτη, 16 Ιουλίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, της ΟΠΚΕ και αστυνομικού σκύλου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, διενεργήθηκαν έρευνες σε 15 κελιά, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 52 κρατούμενοι.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λάμα 17 εκ., αυτοσχέδιος γάντζος, λάμπα με ενσωματωμένη βίδα και τέσσερα κυρτά καρφιά -αυτοσχέδια σουβλιά.

Επιπλέον, βρέθηκαν 15 κινητά τηλέφωνα, ακουστικά και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες.

Σε βάρος επτά αλλοδαπών, έγκλειστων στο κατάστημα κράτησης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

