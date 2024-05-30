Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στο Παλαιό Φάληρο

Συνελήφθησαν, στα πλαίσια του αυτοφώρου, το απόγευμα της Τρίτης (28/5)στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, δύο 17χρονοι ανήλικοι, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας από κοινού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε όχημα προσέγγισαν γυναίκα και επιχείρησαν να της κλείσουν τον δρόμο και να την ακινητοποιήσουν με σκοπό τη ληστεία.

Η γυναίκα όμως κατάφερε να διαφύγει και κάλεσε το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης.

'Αμεσα μετέβησαν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και κατάφεραν να εντοπίσουν τους κατηγορουμένους, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της παραπάνω αξιόποινης πράξης ενώ διαπιστώθηκε πως ο οδηγός του οχήματος δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 διαδοχικών ληστειών στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου την 24-5-2024 όπου με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από 2 γυναίκες χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

