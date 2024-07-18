Θεσσαλονίκη: 30χρονος έκρυβε 22 κιλά ηρωίνης μέσα σε παιδικό κρεβάτι

Ενας 30χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Κλειδιού Ημαθίας, έκρυβε πάνω από 22 κιλά ηρωίνη μέσα σε ξύλινο παιδικό κρεβάτι, το οποίο μετέφερε στο πορτ - μπαγκάζ αυτοκινήτου. Πρόκειται για

Αστυνομικοί των Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών και Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, έκαναν «φύλλο και φτερό» το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος, εντοπίζοντας τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία σε ειδική κρύπτη του παιδικού κρεβατιού το οποίο ήταν αποσυναρμολογημένο.

Συνολικά κατασχέθηκαν 35 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 22 κιλών και 872 γραμμαρίων, ποσότητα την οποία ο συλληφθείς φαίνεται πως είχε εισάγει από το εξωτερικό.

Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Βέροιας, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Πηγή: skai.gr

