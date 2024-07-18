Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε ανήλικο ο οποίος είχε κάνει τις ληστείες κινητών τηλεφώνων… «επάγγελμα» φόρεσαν εχτές το βράδυ αστυνομικοί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 16χρονος από το τέλη του περασμένου μήνα μετέβαινε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες. εντόπιζε τα θύματα του και με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις τους αφαιρούσε τα κινητά τηλέφωνα.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει το skai.gr ο 16χρονος έβαζε στα τραπέζια των θαμώνων φυλλάδια με τα οποία κάλυπτε τα κινητά τηλέφωνα τους, ζητούσε οικονομική βοήθεια προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή τους και μέσα σε λίγα λεπτά τα κινητά τηλέφωνα γίνονταν καπνός.

Κατόπιν διέφευγε με όχημα που οδηγούσε συνεργός του, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές συνελήφθη και αυτός.

Ο 16χρονος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα



