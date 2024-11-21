Λογαριασμός
Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου - Κάηκε ολοσχερώς (Βίντεο)

Το όχημα μέσα σε λίγα λεπτά κάηκε ολοσχερώς με τον οδηγό ωστόσο να το εγκαταλείπει εγκαίρως, χωρίς να τραυματιστεί

Φωτιά

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο, ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στην αερογέφυρα του Δράκου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το όχημα μέσα σε λίγα λεπτά κάηκε ολοσχερώς με τον οδηγό ωστόσο να το εγκαταλείπει εγκαίρως, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με 6 πυροσβέστες.

