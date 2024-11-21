Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο, ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στην αερογέφυρα του Δράκου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το όχημα μέσα σε λίγα λεπτά κάηκε ολοσχερώς με τον οδηγό ωστόσο να το εγκαταλείπει εγκαίρως, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με 6 πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.