Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η μεταμόσχευση νεφρού από τον 14χρονο που πνίγηκε στον Άραχθο ποταμό σε 32χρονο άνδρα.

Ο λήπτης θα παραμείνει τα επόμενα 24ωρα υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Παράλληλα, τα ξημερώματα της Τρίτης θα γίνει η αφαίρεση των οργάνων και από το μικρότερο παιδί, ηλικίας 12 ετών, που επίσης πνίγηκε στον ποταμό, ώστε να ακολουθήσει στο ίδιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η μεταμόσχευση ήπατος. Επιπλέον, θα εξεταστούν τα ενδεχόμενα μεταμόσχευσης για το πάγκρεας και για ένα νεφρό.

Δύο οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος μετατρέπουν την ανείπωτη τραγωδία σε ελπίδα, προσφέροντας ζωή σε άλλους ανθρώπους. Οι γονείς του 14χρονου και του 12χρονου αγοριού που έχασαν τη ζωή τους στον ποταμό Άραχθο, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων, δίνοντας ζωή σε συναθρώπους.

Όπως αναφέρει το epiruspost η διαδικασία για τη λήψη των οργάνων του 12χρονου αναμένεται να ξεκινήσει απόψε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, θα πραγματοποιηθεί –για πρώτη φορά στην Ελλάδα– μεταμόσχευση παγκρέατος από παιδί.

Η λήψη των οργάνων ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Δευτέρας, ωστόσο Ιταλοί γιατροί ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της καρδιάς και των πνευμόνων του παιδιού. Η διαδικασία μεταφέρθηκε χρονικά για σήμερα, με τους Έλληνες γιατρούς να ελπίζουν ότι θα αξιοποιηθεί και το πάγκρεας.

Ο 14χρονος Σπύρος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει τον μικρότερο φίλο του. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι γιατροί του νοσοκομείου απέτισαν φόρο τιμής στον άτυχο έφηβο λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της δωρεάς.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες μεταμοσχεύσεις. Ο ένας νεφρός του 14χρονου μεταμοσχεύθηκε σε 32χρονο ασθενή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του λήπτη. Οι νεφροί και το ήπαρ μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία “Λαϊκό” της Αθήνας και “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης, ενώ οι κερατοειδείς διακομίστηκαν σε ΑΧΕΠΑ και Λαϊκό, όπου προγραμματίζονται μεταμοσχεύσεις – ο ένας μάλιστα αναμένεται να δοθεί σε παιδί.

Το ήπαρ του 12χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζεται επίσης για παιδικό λήπτη και η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο αναμένεται να γίνει αύριο.

Τι λένε οι γιατροί

Η πρώτη μεταμόσχευση στο «Ιπποκράτειο» πήγε καλά, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός χειρουργός, αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων στο ΑΠΘ Νικόλαος Αντωνιάδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της δωρεάς οργάνων από συγγενείς, που μέσα στον ανείπωτο πόνο αποφασίζουν να δωρίσουν ό,τι πολυτιμότερο.

«Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι θάνατος. Επιβεβαιώνεται με εξετάσεις που είναι απόλυτες και το αναφέρω γιατί υπάρχουν ορισμένες αμφισβητήσεις. Ο εγκέφαλος είναι νεκρός και το σώμα συντηρείται με τα μηχανήματα. Είναι τεχνητή η συντήρηση του κυκλοφορικού συστήματος. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση στην κοινωνία», είπε ο κ. Αντωνιάδης.

«Τα όργανα αξιοποιούνται και πάντα κάποιοι συνάνθρωποί μας επωφελούνται. Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού είναι η μόνη θεραπεία, το να είσαι στην αιμοκάθαρση δεν αποτελεί λύση, ενώ οι μεταμοσχεύσεις ήπατος και καρδιάς είναι επεμβάσεις που σώζουν ζωές», κατέληξε ο χειρουργός.

Επιπλέον, ένας από τους κερατοειδείς του 14χρονου βρίσκεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης όπου και αναμένεται να προγραμματιστεί η μεταμόσχευσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.