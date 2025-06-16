«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ξεκινάμε την εβδομάδα μας από την Τζιά - Δείτε το trailer

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά την εβδομάδα από την Κέα ή αλλιώς Τζια. Σήμερα, Δευτέρα 16 Ιουνίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, μας γνωρίζουν το κυκλαδίτικο νησί, που γοητεύει με τη φυσική ομορφιά του και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για φυσιολάτρες, ιστιοπλόους και λάτρεις των καταδύσεων.

Από την Ιουλίδα και την Κορρησία μέχρι τον Κούνδουρο και τον Αρχαίο Λέοντα, τόποι και τοπόσημα της Κέας διηγούνται την παρελθούσα και σύγχρονη ιστορία της, που είναι γεμάτη φως και θάλασσα. Ταξιδεύουμε και γνωρίζουμε ένα διαφορετικό κυκλαδονήσι.

Τον Αλέκο Φασιανό της Κέας, του νησιού που λάτρευε και επισκεπτόταν διαρκώς, επιστρέφοντας από το Παρίσι, μας γνωρίζει η σύζυγός του Μαρίζα. Στο σπίτι και τα αυτοσχέδια ατελιέ του τα πάντα είναι ανέγγιχτα, αναδύουν όμως ζωή σαν ο πολυπράγμων καλλιτέχνης να είναι ακόμα εδώ…

Σε ένα δυσπρόσιτο μέρος της Τζιάς όπου όλα γίνονται αργά και σε άμεση επαφή με τη φύση, στεγάστηκε μια ωραία ιστορία αγάπης. Μια αυθεντική, παραδοσιακή καθοικιά που χρησιμοποιούσαν άλλοτε οι αγρότες για να μένουν κοντά στα κτήματά τους είναι πλέον το σπιτικό ενός ζευγαριού που ήρθε στην Τζιά από τη Νορβηγία.

Ένας νέος άνθρωπος, παιδί της πόλης εγκατέλειψε καριέρα και προηγούμενη ζωή και εγκαταστάθηκε στην Τζιά. Σήμερα, επιδίδεται στην αναζωογονητική γεωργία και αναβιώνει την ξηρική καλλιέργεια της αμυγδαλιάς.

Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Κέας που παρουσιάστηκε πρόσφατα, προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ουσιαστικά απαγορεύει τη δόμηση σε μεγάλες εκτάσεις του νησιού και αυξάνει την αρτιότητα σε εντός σχεδίου περιοχές. Η έρευνα της εκπομπής δείχνει ότι η τοπική κοινωνία έχει θορυβηθεί.

Κάθε χρόνο, πλήθος δυτών επισκέπτεται το εντυπωσιακό θαλάσσιο πάρκο της Τζιάς με τα τρία ναυάγια σε εξαιρετική κατάσταση, μεταξύ των οποίων αυτό του θρυλικού Βρετανικού. Ο καταδυτικός τουρισμός, όπως μας λένε οι ντόπιοι, λειτουργεί και ως αντίβαρο στην υπεραλίευση, εξασφαλίζοντας την ισορροπία στη θάλασσα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.