Κλειστά θα παραμείνουν, σήμερα, τα περισσότερα σχολεία στη δημοτική κοινότητα Κορδελιού του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, λόγω έλλειψης νερού.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων Μένια Καλού, «το πρόβλημα προέκυψε ύστερα από βλάβη που υπέστη κεντρικός αγωγός νερού στην περιοχή».

«Αυτή την ώρα σχεδόν το 90% των σχολείων όλων των βαθμίδων στην Κοινότητα Κορδελιού θα παραμείνουν κλειστά για λόγους υγιεινής», ανέφερε η κ. Καλού.

Σύμφωνα με την ίδια το πρόβλημα προέκυψε νωρίς το πρωί, ενώ όπως είπε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβε, «η ζημιά στον κεντρικό αγωγό νερού αναμένεται να αποκατασταθεί τις μεσημβρινές ώρες».

«Ελπίζουμε να αποκατασταθεί το δίκτυο νερού προκειμένου αύριο να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά», κατέληξε η κ. Καλού.

Το πρόβλημα «αγγίζει» σχεδόν όλη την περιοχή, καθώς χωρίς νερό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σχεδόν όλος ο αστικός ιστός της Κοινότητας Κορδελιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.