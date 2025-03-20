Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά την Παρασκευή 4 σταθμοί του Μετρό

Κλειστοί θα είναι αύριο από τις 6 το απόγευμα, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν στους συγκεκριμένους σταθμούς και θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία τους.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς προγραμματίζουν συλλαλητήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη, στις 7 το απόγευμα, στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

