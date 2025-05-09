Πρώην διοικητής νοσοκομείου της Βόρειας Ελλάδας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος εργαζόμενης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία από την εργαζόμενη και αφορούσε προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων που της απηύθυνε ο κατηγορούμενος, κατά το έτος 2021. Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν πολυήμερης ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο διοικητή για επί μέρους περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν και περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο. Με την ίδια απόφαση, ο ίδιος αθωώθηκε για την πράξη της απειλής.

Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως υπήρξε θύμα σκευωρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

