Δικαστήριο στην Κύπρο καταδίκασε δύο Ουγγαρέζες σε ποινή φυλάκισης για μεσολάβηση σε πωλήσεις ακινήτων στα κατεχόμενα βόρεια της νήσου, τα οποία κατασχέθηκαν από Ελληνοκύπριους που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους κατά τον πόλεμο του 1974, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν για τη διαφήμιση και εύρεση αγοραστών για παραθαλάσσια ακίνητα χωρίς τη συγκατάθεση των καταχωρημένων ιδιοκτητών στο έδαφος που ελέγχεται από τους Τουρκοκύπριους – ένα κράτος αναγνωρισμένο μόνο από την Τουρκία.

Η απόφαση της Παρασκευής, που πιθανότατα να προκαλέσει αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά, υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και ευαισθησία του θέματος της ιδιοκτησίας στην Κύπρο, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους λόγω του εσωτερικού εκτοπισμού και της τουρκικής εισβολής του 1974 που ακολούθησε ένα σύντομο πραξικόπημα με ελληνική υποστήριξη.

Τα ακίνητα αυτά έχουν έκτοτε ανακατανεμηθεί και πωληθεί επανειλημμένως. Η περιοχή γνωρίζει πρόσφατα άνθηση σε επενδύσεις υψηλής αξίας.

Το Κακουργιοδικείο της Κύπρου επέβαλε ποινές φυλάκισης 2,5 ετών και 15 μηνών στις δύο γυναίκες, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Είχαν δηλώσει ένοχες σε αρκετές κατηγορίες, ενώ άλλες αποσύρθηκαν από την κατηγορούσα αρχή.

Το δικαστήριο εδρεύει στο νότιο μέρος της Κύπρου, το οποίο διοικείται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι γυναίκες συνελήφθησαν στα τέλη του περασμένου έτους μετά την άφιξή τους στον νότο.

Οι ελληνοκυπριακές αρχές εντείνουν τα τελευταία χρόνια τις νομικές ενέργειες κατά ξένων υπηκόων που επενδύουν σε αμφισβητούμενα ακίνητα στα κατεχόμενα, κάτι που έχει προκαλέσει εντάσεις στις προσπάθειες επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Δύο ακόμη υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων.



