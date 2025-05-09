Την παράταση της προσωρινής κράτησης για ακόμη έξι μήνες του Νίκου Ρωμανού και των υπολοίπων τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον περασμένο Νοέμβριο, αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές του Συμβουλίου αποδέχθηκαν την εισαγγελική πρόταση που ενόψει της συμπλήρωσης έξι μηνών κράτησης για τους κατηγορούμενους ζήτησε την παράταση της προσωρινής κράτησης. Έτσι με βούλευμα τους διατάσσουν την παραμονή στην φυλακή για δεύτερο εξάμηνο τόσο του Νίκου Ρωμανού όσο και των άλλων τεσσάρων κατηγορούμενων στην υπόθεση.

