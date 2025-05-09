Απίστευτο και σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Καλαμάτα, όταν πολίτες που περίμεναν στη σειρά να εξυπηρετηθούν, προθυμοποιήθηκαν παραχωρήσουν προτεραιότητα σε μια έγκυο γυναίκα.

Η πρωτοβουλία τους βρήκε αντίθετη μια άλλη γυναίκα, η οποία περίμενε επίσης στην ουρά και άρχισε να διαμαρτύρεται. «Μπορεί να περιμένει, δεν την πιάσαν οι πόνοι» είπε χωρίς ίχνος ευαισθησίας, ενώ η έγκυος απάντησε «καλά, μη με βαρέσετε κιόλας».

Μάλιστα, άντρες που ήταν μάρτυρες του περιστατικού στράφηκαν κατά της γυναίκας που διαμαρτυρόταν.

