Γυναίκα στα ΕΛΤΑ Καλαμάτας δημιούργησε επεισόδιο γιατί δόθηκε προτεραιότητα σε έγκυο - Βίντεο

Γυναίκα που περίμενε στην ουρά, άρχισε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται έντονα όταν οι υπόλοιποι προσφέρθηκαν να εξυπηρετηθεί πρώτα η έγκυος 

ΕΛΤΑ

Απίστευτο και σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Καλαμάτα, όταν πολίτες που περίμεναν στη σειρά να εξυπηρετηθούν,  προθυμοποιήθηκαν παραχωρήσουν προτεραιότητα σε μια έγκυο γυναίκα.

Η πρωτοβουλία τους βρήκε αντίθετη μια άλλη γυναίκα, η οποία περίμενε επίσης στην ουρά και άρχισε να διαμαρτύρεται. «Μπορεί να περιμένει, δεν την πιάσαν οι πόνοι» είπε χωρίς ίχνος ευαισθησίας, ενώ η έγκυος απάντησε «καλά, μη με βαρέσετε κιόλας».

Μάλιστα, άντρες που ήταν μάρτυρες του περιστατικού  στράφηκαν κατά της γυναίκας που διαμαρτυρόταν.

Δείτε το βίντεο: 

