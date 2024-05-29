Με ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ τιμώρησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έναν 55χρονο, επειδή τραυμάτισε με αεροβόλο όπλο ένα αδέσποτο σκύλο.

Το άτυχο ζώο επέζησε από τη βολή, αλλά βρέθηκε τελικά δύο μέρες αργότερα νεκρό, δηλητηριασμένο από φόλα.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον Οκτώβριο του 2019, σε αγροτική περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης, ενώ ο 55χρονος κατέστη κατηγορούμενος μετά από ανώνυμη καταγγελία που στηρίχθηκε στη μαρτυρία ενός παιδιού το οποίο έπαιζε στη γειτονιά και φέρεται να είδε το σκυλί να βγαίνει τραυματισμένο από το σπίτι του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο μέσω της οποίας αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ανεστάλη για 3 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.