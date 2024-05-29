Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του αποστολέα απειλητικού mail για βόμβες σε σχολεία της Αττικής.

Όπως φαίνεται, η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος είχε γίνει από κάποιον ρωσικό πάροχο, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απειλητικά emails εστάλησαν σε τουλάχιστον 35 σχολεία στην Αττική, μεταξύ των οποίων στον Γέρακα, το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι.

Η αστυνομία, αν και θεώρησε το email φάρσα, όπως και αποδείχθηκε, αφού στους ελέγχους δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Προκλήθηκε ωστόσο αναστάτωση, καθώς τα παιδιά για κάποιες ώρες έπρεπε να απομακρυνθούν.

Ο αποστολέας του email φαίνεται να είναι από το εξωτερικό και σύμφωνα με πληροφορίες πίσω από το μπαράζ των απειλητικών email κρύβεται Ρώσος φαρσέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο μήνυμα για βόμβες, το οποίο αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν φάρσα, παρουσιάζει ομοιότητες με mail που είχαν σταλεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε σχολεία της Κύπρου και της Σλοβακίας. Μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις ο αποστολέας φαίνεται να είναι από τη Ρωσία.

Αντίστοιχα, και στα σχολεία της Κύπρου το mail φαινόταν να έχει σταλεί από ρωσικό πάροχο, και γι' αυτό η κυπριακή αστυνομία ζήτησε βοήθεια από τις ρωσικές αρχές ώστε να φθάσουν στον δράστη. Το κυπριακό mail, όπως αναφέρουν τα κυπριακά ΜΜΕ, είχε σταλεί από mail που υπήρχε στο Διαδίκτυο μαζί με τους κωδικούς του, και το κείμενο, που επίσης υπάρχει στο Διαδίκτυο, είχε μεταφραστεί μέσω Google Translate - εξ ου και η κακή απόδοση των ελληνικών.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ:

Σήμερα το πρωί μεγάλος αριθμός σχολείων έγιναν αποδέκτες πανομοιότυπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλητικό περιεχόμενο.

Το μήνυμα εμφαίνεται να προέρχεται από χώρα του εξωτερικού, ενώ η μαζικότητα αποστολής του, ακόμη και σε σχολικές μονάδες οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν, καταδεικνύει ότι σκοπός του μηνύματος είναι η δημιουργία αναστάτωσης και ο κλονισμός του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία υπήρξε άμεση κινητοποίηση ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις σχολικές μονάδες να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος, ενώ ήδη η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα.

Η ασφάλεια των πολιτών και ιδίως της μαθητικής κοινότητας αποτελεί κύριο μέλημα και πρώτιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία και προς τον σκοπό αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκάλυψη του δράστη.

Το «επίμαχο» email

