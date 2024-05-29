Τρεις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών που διαπράχθηκαν μέσα σε 48 ώρες σε 'Έδεσσα και Φλώρινα εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας 48χρονο αλλοδαπό, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών αναζητείται μια γυναίκα συνεργός του.

Χθες το μεσημέρι άγνωστα άτομα τηλεφώνησαν σε δυο κατοίκους περιοχής της Φλώρινας και ανέφεραν ψευδώς σε αυτούς ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν χρηματικό ποσό. Οι πολίτες εμφανίστηκαν «ψυλλιασμένοι», δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Α.Τ. Αμυνταίου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Φλώρινας, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 48χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.300 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Στη διάρκεια της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 48χρονος μαζί με άγνωστη γυναίκα κατάφεραν να εξαπατήσουν, με πανομοιότυπο τρόπο, λίγες ώρες νωρίτερα, 83χρονη γυναίκα στην πόλη της Έδεσσας, από την οποία απέσπασαν τα 1.300 ευρώ. Τα κατασχεθέντα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του 48χρονου, αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας για τα αδικήματα της απάτης κατά συναυτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.