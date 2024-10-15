Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, ενόψει του χειμώνα και της εποχής παραγωγής και διάθεσης μήλων, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τις τιμές σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διακίνησης για αυτό το προϊόν.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «συχνά, οι παραγωγοί των μήλων αλλά και οι καταναλωτές διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ένα κιλό μήλα (στάρκιν) να ξεκινά την πορεία του από το χωράφι με τιμή 0,70 ευρώ το κιλό και να καταλήγει στο ράφι με τιμή -κατ' ελάχιστο- 1,70 ευρώ το κιλό».

Ο ΣΕΚΛΑ αναφέρει ότι η πορεία της τιμής έχει ως εξής:

- 0,70 ευρώ/κιλό παραγωγός

- 0,10 ευρώ/κιλό εργάτες συγκομιδής

- 0,20 ευρώ/κιλό αποθήκευση, ψυγεία

- 0,15 ευρώ/κιλό εργαζόμενοι για μεταφορά από ψυγείο στο τελάρο

- 0,07 ευρώ/κιλό μεταφορικά (ανάλογα με το ύψος των καυσίμων)

- 0,35 ευρώ/κιλό έξοδα συσκευασίας

- 0,13 ευρώ/κιλό ΦΠΑ, φορτωτικά, διαλογή, φύρα, κέρδος εμπόρων.

Το άθροισμα των παραπάνω είναι 1,70 ευρώ.

Δηλαδή, σημειώνει ο ΣΕΚΛΑ, ένα κιλό μήλα φτάνει σε αυτή την τιμή -κατ' ελάχιστο- στον καταναλωτή, γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς τα πολλαπλά κόστη δεν είναι δυνατόν να απαλειφθούν ακόμα και αν όλη την πορεία την αναλάβει ένας συνεταιρισμός.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται ο συνεταιρισμός της Ζαγοράς, ο οποίος, όπως αναφέρεται, «παράγει το καλύτερο ελληνικό ΠΟΠ προϊόν της κατηγορίας, το μήλο Ζαγοράς, και δεν επιτρέπει να φύγει από τα συσκευαστήρια το ένα κιλό μήλα, χαμηλότερα από την τιμή του 1,35 ευρώ/ κιλό».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΕΚΛΑ, Νίκος Καλόγρης αναφέρει:«Πολλές φορές ακούμε στον δημόσιο διάλογο για την επιβάρυνση των φρούτων και λαχανικών από υπερβάλλουσες χρεώσεις, οι οποίες φέρνουν από τη μια πλευρά τους παραγωγούς να απορούν αλλά και τους καταναλωτές να δυσανασχετούν για τις υψηλές τιμές στην απόκτηση των αγαθών. Το παράδειγμα το οποίο δίνει ο ΣΕΚΛΑ στη δημοσιότητα αποκαλύπτει όλη την αλήθεια, ώστε οι δημοσιολογούντες να γνωρίζουν και να μην παραπληροφορούν καταναλωτές, παραγωγούς και πολιτεία για την αξία των προϊόντων μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.