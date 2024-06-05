Λογαριασμός
Συνελήφθη 51χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε αλεπού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

O 51χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή με την κατηγορία σε κακουργηματικό βαθμό της θανάτωσης ζώου  

Σκότωσαν αλεπού

Άνδρας κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε μία αλεπού σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 51χρονο που συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της θανάτωσης ζώου (σε κακουργηματικό βαθμό).

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Αστυνομία από κατοίκους που, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Όταν εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη η αλεπού, από καραμπίνα, ξεκίνησαν οι αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Ο ίδιος φέρεται να διατηρεί στην περιοχή κτήμα με πτηνά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

