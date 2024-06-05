Άνδρας κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε μία αλεπού σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 51χρονο που συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της θανάτωσης ζώου (σε κακουργηματικό βαθμό).

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Αστυνομία από κατοίκους που, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Όταν εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη η αλεπού, από καραμπίνα, ξεκίνησαν οι αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Ο ίδιος φέρεται να διατηρεί στην περιοχή κτήμα με πτηνά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

