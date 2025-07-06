Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, κατά την έξοδο των εκδρομέων προς Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 10 στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της Πυλαίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε καραμπόλα με 8 αυτοκίνητα.

Από τις συγκρούσεις των ΙΧ τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο ενήλικοι και τρεις ανήλικοι.

Στο σημείο να σημειώσουμε πως μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω του τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

