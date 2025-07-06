Θλίψη έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος του 21χρονου που απανθρακώθηκε στο όχημα που οδηγούσε, μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση στο Αγρίνιο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην εθνική οδό, στο ύψος του πρώην πολυκλαδικού. Ο 21χρονος προσφέρθηκε να μεταφέρει την 17χρονη φίλη του στο νοσοκομείο επειδή ένιωθε αδιαθεσία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τo IX που οδηγούσε ο 21χρονος συγκρούστηκε με βαν. Έπειτα το ΙΧ έπεσε σε χαντάκι και τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 21χρονος οδηγός του και να απανθρακωθεί, βρίσκοντας φρικτό θάνατο.

Σύμφωνα με το agriniopress, η συνοδηγός κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα ελαφρά τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για αρκετή ώρα η εθνική οδός παρέμενε κλειστή και στα δυο ρεύματα.

Εξετάζουν την εμπλοκή τρίτου οχήματος

Η τοπική κοινωνία πενθεί τον τραγικό θάνατο του 21χρονου ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και γίνεται λόγος για ένα παιδί με εξαιρετικό χαρακτήρα. Εργαζόταν ως ψυκτικός ενώ ασχολούνταν και με την πυγμαχία, έχοντας σημαντικές διακρίσεις. Φίλοι και συγγενείς αναφέρουν ότι ο 21χρονος ήταν εξαιρετικός οδηγός και σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος Χρήστος Στρατουλάκος, οι Αρχές εξετάζουν μέσω καταθέσεων το ενδεχόμενο να υπήρχε στο σημείο και τρίτο όχημα. Στο σημείο του δυστυχήματος δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι γονείς του, αμφότεροι νοσηλευτές, κλήθηκαν για την αναγνώριση του παιδιού τους στον χώρο εργασίας τους.

Στον Κελανίτη Ποταμούλας η κηδεία του 21χρονου

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί αύριο, Δευτέρα, 7 Ιουλίου, και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, στον Κελανίτη Ποταμούλας. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό μισή ώρα νωρίτερα.

Από τις Αρχές ενεργούνται έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η συνεπιβάτιδα του νεαρού βγήκε από το όχημα με ελαφρά τραύματα ενώ προληπτικά διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο τα άλλα δύο άτομα που επέβαιναν στο βαν.

Πηγή: skai.gr

