Ετοιμαστείτε για ψώνια: Στις 14 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις - Ο εμπορικός κόσμος αισιοδοξεί…

Την επόμενη Δευτέρα, 14 Ιουλίου, ξεκινά ένα μεγάλο διάστημα τακτικών εκπτώσεων, που θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 30 Αυγούστου, με προτεινόμενη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 20 Ιουλίου και ενδείκνυται για «έξυπνες αγορές» για τους καταναλωτές. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά σε μια αυξημένη αγοραστική κίνηση που θα οδηγήσει το συνολικό τζίρο του Γ' Τριμήνου, χωρίς τους κλάδους των οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, να κινηθεί ανοδικά, ξεπερνώντας όπως πέρυσι τον πήχη αναφοράς των 7 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, το εμπόριο αισιοδοξεί σε αυξημένη αγοραστική κίνηση, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που οι τουριστικές ροές είναι αυξημένες αποκλιμακώνοντας τον πληθωρισμό και αποφεύγοντας το «θερινό πληθωριστικό μπουρίνι» λόγω αυξημένης ζήτησης.

Σημειώνει ωστόσο ότι, φέτος, οι «οιωνοί» δεν είναι ιδιαίτερα καλοί σε ότι αφορά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν τον ετήσιο πληθωρισμό του 2025 στη χώρα μας να διαμορφώνεται στο 3,6% τον Ιούνιο, από 3,3% τον Μάιο και από 2,5% το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι. Επιπλέον, σύμφωνα και με τα στοιχεία την ΕΛΣΤΑΤ οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα φάνηκαν από τον Μάιο, όταν ο ΔΤΚ κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,5% και μάλιστα με τις τιμές στην ένδυση-υπόδηση να «ευθύνονται» κατά 6,6%, οι υπηρεσίες με 6,8% και ακολούθησαν η στέγαση με 6%, οι μεταφορές 2,8% και η διατροφή με 2,6%.

Ο πρόεδρος εκτιμά ότι οι αβέβαιες και ευμετάβλητες συνθήκες θα επηρεάσουν την απόκλιση του πληθωρισμού στη χώρα μας και το τρίτο τρίμηνο του έτους, γι’ αυτό και όπως υπογραμμίζει, ένας, ακόμη, στόχος της φετινής περιόδου των θερινών εκπτώσεων είναι να καταφέρει να λειτουργήσει ως «αντίδοτο» και να περιορίσει τον «πολυδιάστατο» πληθωρισμό, τουλάχιστον, κατά μισή μονάδα.

Η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, σημειώνει ο κ. Κορκίδης, παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες για 6 στα 10 νοικοκυριά, σύμφωνα με έρευνες, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία όχι μόνο συγκράτησης, αλλά και μείωσης του οικογενειακού προϋπολογισμού σε ετήσια και μηνιαία βάση και το λιανικό εμπόριο για μια ακόμη φορά «βάζει πλάτη» να ξεπεραστεί η ακρίβεια, συγκριτικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Ευελπιστούμε και φέτος, οι εκπτωτικές τιμές να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν τους καταναλωτές, ώστε να λειτουργήσουν συνδυαστικά, υπέρ εισοδήματος και τζίρου. Ευσεβής πόθος του λιανικού εμπορίου το φετινό καλοκαίρι είναι ο συνολικός τζίρος του Γ' Τριμήνου, χωρίς τους κλάδους των οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, να κινηθεί ανοδικά, ξεπερνώντας όπως πέρυσι τον πήχη αναφοράς των 7 δισ. ευρώ.

Προσφορές

Σχετικά με τις προσφορές ο κ. Κορκίδης υπογραμμίζει ότι η «αναθέρμανση» του αγοραστικού ενδιαφέροντος με την περίοδο των προσφορών προ των καλοκαιρινών εκπτώσεων αποτελεί μία στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων που στοχεύει στην προσέλκυση καταναλωτών. Η τακτική των προσφορών πριν τις τακτικές εκπτώσεις μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο για μια «πρόωρη κόπωση» στο αγοραστικό κοινό, αλλά ταυτόχρονα δίνει την επιλογή να βρει νωρίτερα αυτό που αναζητεί σε συμφερότερες τιμές.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά για αγορές προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί «πρώτης ανάγκης», σε μία περίοδο όπου έχουν να καλύψουν αυξημένες υποχρεώσεις. Είναι σίγουρο λοιπόν, ότι η εμφάνιση προνομιακών τιμών σε επιλεγμένα και επώνυμα είδη λειτουργεί ως μαγνήτης για το αγοραστικό κοινό το οποίο ωστόσο συνηθίζει να καταγράφει τις προσφορές και να τις συγκρίνει με τις τιμές που προσφέρονται ακολούθως στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Τούτο δοθέντος είναι αναγκαίο οι έμποροι λιανικής να είναι πολύ προσεκτικοί στις τιμές που θα αλλάξουν με την έναρξη των επίσημων εκπτώσεων και να τηρήσουν κατά γράμμα την εφαρμογή του νόμου των προσφορών και εκπτώσεων, διαφυλάσσοντας τη διαχωριστική γραμμή. Πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι καταναλωτές να θεωρήσουν ότι οι προσφορές είναι ήδη εκπτώσεις καθώς οι προσφορές είναι προπομπός των εκπτώσεων, αλλά και μια ευκαιρία πρόωρης εκκίνησης αγορών για όσους πάνε διακοπές πριν την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου στις 14 Ιουλίου.

Συμπερασματικά, καταλήγει ο κ. Κορκίδης: «Ο εμπορικός κόσμος διατηρεί την αισιοδοξία του και εναποθέτει τις ελπίδες του για μεγαλύτερο τζίρο από πέρυσι στις αυξημένες τουριστικές ροές, κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, όπου και οι ξένοι επισκέπτες θα μπουν στο άθροισμα του τζίρου με την εισαγόμενη κατανάλωση. Οι ελκυστικές τιμές σε επιλεγμένα και επώνυμα είδη συνήθως λειτουργεί ως μαγνήτης για το αγοραστικό κοινό, το οποίο ωστόσο συγκρίνει τις εκπτωτικές τιμές που προσφέρονται στα e-shops. Το επιθυμητό είναι να οι εκπτώσεις να περιορίσουν το πληθωριστικό καλοκαιρινό μπουρίνι, να βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα του Γ' Τριμήνου του έτους και να ενισχύσουν τη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην αγορά. Μακάρι οι πελάτες μας να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις και οι έμποροι να αυξήσουμε τις πωλήσεις».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας με δημοσιογράφους, σε ό,τι αφορά στις εκπτώσεις, συνέστησε στους καταναλωτές προσοχή στις διαδικτυακές αγορές, αλλά και έρευνα αγοράς με σκοπό την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και την αποφυγή πλασματικών εκπτώσεων.

Ερωτηθείς σχετικά με τα υποχρεωτικά καρτελάκια αναγραφής των τιμών ο κ. Κογιουμτσής τόνισε ότι τα ταμπελάκια είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφάνεια στην αγορά. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, ενώ οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους και να επιβάλουν πρόστιμα όπου χρειάζεται. Αυτό, όπως είπε, προστατεύει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους συνεπείς επαγγελματίες από αθέμιτο ανταγωνισμό.

