Της Έλενας Γαλάρη

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν όλοι όσοι ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκτός από τους αγρότες που έλαβαν χρήματα για γεωργικές δραστηριότητες που δεν έγιναν ποτέ, η Ανεξάρτητη Αρχή θα ερευνήσει σε βάθος 5ετίας ή και 10ετίας τα ποσά που δόθηκαν, ποιοι από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκριναν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ποιοι έκαναν τους ελέγχους.

Στόχος της έρευνας, κατά την οποία θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές) είναι να αναζητηθούν όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκόμενους

Σε αυτή την περίπτωση ο κ. Βουρλιώτης θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Ωστόσο, ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.

Πηγή: skai.gr

