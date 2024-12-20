Ισόβια δεσμά και επιπλέον κάθειρξη 19 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κιλκίς στον 45χρονο Νορβηγό που σκότωσε τον περασμένο Δεκέμβριο με μαχαίρι τον 32χρονο αστυνομικό και τραυμάτισε τον επιστήθιο φίλο του, μετά από διαφωνία που προηγήθηκε για ασήμαντο λόγο, καθώς διασκέδαζαν σε μπυραρία, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι δικαστές τον έκριναν ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, όπως ακριβώς δηλαδή ήταν η ποινική δίωξη για την οποία είχε κληθεί να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης όταν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο ίδιος στην απολογία του εμφανίστηκε μετανιωμένος και υποστήριξε ότι είχε κατανάλωση αλκοόλ, επικαλούμενος κενά μνήμης. Δεν έπεισε όμως το δικαστήριο που εκτός από την ενοχή του και την καταδίκη με την μέγιστη των ποινών, αποφάσισε να μην του χορηγήσει κανένα ελαφρυντικό.

Το φονικό συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου 2023 σε μπαρ που βρίσκεται στην οδό Κατσιμίδη (δίπλα από την έδρα των ΜΑΤ Θεσσαλονίκης), όπου διασκέδαζε ο 32χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. (εκτός υπηρεσίας) με φίλους του. Ανάμεσα στα άτομα της παρέας ήταν ο επιστήθιος φίλος του, 33 ετών, που για κάποιο άσχετο και ασήμαντο θέμα διαφώνησε με τον Νορβηγό, θαμώνα του ίδιου μαγαζιού. Ο φίλος ζήτησε από τον 45χρονο να σταματήσει απευθύνοντάς του αυτολεξεί τη φράση «αρκετά, τι θέλεις να οδηγηθούμε σε καβγά;», καθώς η κατάσταση φαινόταν να είχε φθάσει σε οριακό σημείο.

Τότε, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο κατηγορούμενος τράβηξε από τη ζώνη του παντελονιού του ένα μαχαίρι παλάμης τύπου «Push Dagger» μήκους 14 εκατοστών, πλήττοντας με αυτό τον φίλο στο μηρό και στην πρόσθια θωρακική χώρα.

Κρατώντας το πόδι του και σε κατάσταση πανικού, ο 33χρονος άρχισε να φωνάζει την παρέα του, οπότε ο αστυνομικός, στην προσπάθειά του να μεσολαβήσει, πλησίασε και χτύπησε δύο φορές με γροθιά στο πρόσωπο τον κατηγορούμενο, ενώ άμεσα κατευθύνθηκε δίπλα στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ για να καλέσει σε βοήθεια. Επιστρέφοντας στο κατάστημα, όμως, ο άτυχος αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριά από τον 45χρονο στην αριστερή τραχηλική χώρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος αιμορραγώντας, να χάσει τις αισθήσεις του και εν τέλει τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

