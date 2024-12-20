Σε αποκλειστική συνεργασία με τον κορυφαίο ειδησεογραφικό οργανισμό «The Washington Post» προχώρησε το Skai.gr και καθημερινά φέρνει στους αναγνώστες του τα ρεπορτάζ, τα άρθρα και τις αναλύσεις γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, τις τάσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις, του βραβευμένου με 76 βραβεία Πούλιτζερ αμερικανικού κολοσσού, που αποκάλυψε το ιστορικό σκάνδαλο Watergate.

Το περιεχόμενο του Skai.gr εμπλουτίζεται με τα κείμενα των έγκριτων και βραβευμένων δημοσιογράφων της «The Washington Post», αλλά και διανθίζεται με ρεπορτάζ και αναλύσεις από το Bloomberg καθώς και με την κορυφαία στήλη με άρθρα γνώμης Bloomberg Opinion, όπως και με θέματα από το Japan News.

Το Skai.gr μεγαλώνει, εξελίσσεται και αποκτά καθημερινά περισσότερους αναγνώστες. Με ταχύτητα, αξιοπιστία και τις υπογραφές των 130 δημοσιογράφων του ομίλου ΣΚΑΪ.

Skai.gr. Για να μη βάζετε τελεία στην ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.