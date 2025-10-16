Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, λόγω διεξαγωγής του 13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας το Σάββατο 18-10-2025 δε θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

-28ης Οκτωβρίου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (κατά τις ώρες 12:00 – 23:00).

-Ακριτών από την οδό 28η Οκτωβρίου έως την παράπλευρη οδό Μ. Θεοδωράκη (ρεύμα από την οδό Μ. Θεοδωράκη έως την οδό 28η Οκτωβρίου) (κατά τις ώρες 16:00 – 23:00).

-Παράπλευρη Μ. Θεοδωράκη από την οδό Ακριτών έως την οδό Καραολή και Δημητρίου (ρεύμα από την Καραολή και Δημητρίου έως την οδό Ακριτών) (κατά τις ώρες 16:00 – 23:00).

-Καραολή και Δημητρίου από την οδό Μίκη Θεοδωράκη έως την οδό Μαρίνου Αντύπα (κατά τις ώρες 14:00 – 23:00).

-Μαρίνου Αντύπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου έως την Λεωφόρο Δενδροποτάμου (κατά τις ώρες 16.00 – 23:00).

-Λεωφόρος Δενδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντύπα έως την οδό Θ. Χατζίκου (κατά τις ώρες 16.00 – 23:00).

- Ελευθέριου Βενιζέλου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Αγίας Παρασκευής (κατά τις ώρες 17:30 – 23:00).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στη στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Πού απαγορεύεται η στάθμευση από το βράδυ της Παρασκευής

Εξάλλου, από ώρα 23.00΄ της Παρασκευής 17-10-2025 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων το Σάββατο 18-10-2025, δε θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:

-28ης Οκτωβρίου

-Μαρίνου Αντύπα

-Λεωφόρο Δενδροποτάμου

-Καραολή και Δημητρίου

-Παράπλευρη Μίκη Θεοδωράκη

-Ακριτών

-Ελευθέριου Βενιζέλου

Πηγή: skai.gr

