Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο λόγω διεξαγωγής του 13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου

Σε ποιες οδούς δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω του 13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου 

Θεσσαλονίκη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, λόγω διεξαγωγής του 13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας το Σάββατο 18-10-2025 δε θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

-28ης Οκτωβρίου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (κατά τις ώρες 12:00 – 23:00).

-Ακριτών από την οδό 28η Οκτωβρίου έως την παράπλευρη οδό Μ. Θεοδωράκη (ρεύμα από την οδό Μ. Θεοδωράκη έως την οδό 28η Οκτωβρίου) (κατά τις ώρες 16:00 – 23:00).

-Παράπλευρη Μ. Θεοδωράκη από την οδό Ακριτών έως την οδό Καραολή και Δημητρίου (ρεύμα από την Καραολή και Δημητρίου έως την οδό Ακριτών) (κατά τις ώρες 16:00 – 23:00).

-Καραολή και Δημητρίου από την οδό Μίκη Θεοδωράκη έως την οδό Μαρίνου Αντύπα (κατά τις ώρες 14:00 – 23:00).

-Μαρίνου Αντύπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου έως την Λεωφόρο Δενδροποτάμου (κατά τις ώρες 16.00 – 23:00).

-Λεωφόρος Δενδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντύπα έως την οδό Θ. Χατζίκου (κατά τις ώρες 16.00 – 23:00).

- Ελευθέριου Βενιζέλου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Αγίας Παρασκευής (κατά τις ώρες 17:30 – 23:00).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στη στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Πού απαγορεύεται η στάθμευση από το βράδυ της Παρασκευής

Εξάλλου, από ώρα 23.00΄ της Παρασκευής 17-10-2025 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων το Σάββατο 18-10-2025, δε θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:

-28ης Οκτωβρίου

-Μαρίνου Αντύπα

-Λεωφόρο Δενδροποτάμου

-Καραολή και Δημητρίου

-Παράπλευρη Μίκη Θεοδωράκη

-Ακριτών

-Ελευθέριου Βενιζέλου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μαραθώνιος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark