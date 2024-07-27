Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ο 31 ετών υπαρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ., που επιχείρησε να λάβει αναρρωτική άδεια προσκομίζοντας ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή της αστυνομίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για συνολικά τρεις πράξεις και πιο συγκεκριμένα για ηθική αυτουργία σε έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης (κατ' εξακολούθηση), απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και ψευδή κατάθεση (κατ' εξακολούθηση), χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου για την 3ετή αναστολή της ποινής, αποφασίστηκε να μετατραπεί αυτή προς 10 ευρώ/ημερησίως, ενώ η εκτέλεσή της έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι το Εφετείο.

Με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται πειθαρχική έρευνα εις βάρος του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε προσκομίσει προσφάτως ιατρικές γνωματεύσεις που ανέγραφαν ψευδώς ότι πάσχει από «οξεία οσφυαλγία» και γι' αυτό θα έπρεπε δήθεν να παραμείνει αυστηρά κλινήρης και υπό φαρμακευτική αγωγή για 20 ημέρες.

«Απουσίαζε πάνω από 160 μέρες την τελευταία 2ετία»

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής χορήγησης αναρρωτικών αδειών, ανέφερε ότι κατόπιν σχετικής έρευνας προέκυψε ότι ο υπαρχιφύλακας είχε λάβει πάνω από 160 ημέρες αναρρωτικής άδειας κατά την τελευταία 2ετία. Όπως ανέφερε ο ίδιος μάρτυρας, κάνοντας επίκληση κινητικών προβλημάτων και αδυναμίας μετακίνησης, ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στην υγειονομική επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί, οπότε δόθηκε εντολή να μεταβεί αρμόδιος γιατρός στο σπίτι του για να τον εξετάσει, πλην όμως δεν τον εντόπισε στο σπίτι του, παρά τις επίμονες κλήσεις, τόσο στο κουδούνι, όσο και στο κινητό του τηλέφωνο.

«Την επόμενη ημέρα ο υπαρχιφύλακας μετέβη στην επιτροπή με πατερίτσες, γεγονός που μου έκανε εντύπωση, διότι δεν έχω δει άνθρωπο με οσφυαλγία να έρχεται με πατερίτσες, καθώς δεν το συνιστά ο γιατρός. Μας ανέφερε ότι θα κάνει μαγνητική, γι' αυτό τον λόγο δώσαμε αναβολή. Είχε κάποιες κήλες, πιέζοντας κάποια νεύρα, η μία ήταν αντίθετα από εκεί που κούτσαινε. Θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια οσφυαλγία, αλλά όχι έναν άνθρωπο να είναι σε πατερίτσες», κατέθεσε ο μάρτυρας - γιατρός.

«Χρησιμοποίησε τις πατερίτσες πριν μπει στο Αστυνομικό Μέγαρο»

Υπό αυτές τις συνθήκες, δόθηκε εντολή στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. να τον θέσουν υπό διακριτική παρακολούθηση και διαπιστώθηκε ότι περπατούσε κανονικά, απουσιάζοντας αρκετές ώρες από το σπίτι του. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του άρχισε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν, ενόψει μίας ακόμη προγραμματισμένης εξέτασης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, έφτασε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου στάθμευσε το όχημα, περπάτησε κανονικά και λίγο πριν περάσει την κεντρική πύλη ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις πατερίτσες όπως κατέθεσε δεύτερος μάρτυρας που υπηρετεί στις Εσωτερικές Υποθέσεις.

«Τον είδαμε να μπαίνει χρησιμοποιώντας της πατερίτσες και όταν βγήκε από τη ΓΑΔΘ και δεν είχε οπτική επαφή ο σκοπός, τις πήρε πάλι στο χέρι και περπάτησε έως το αμάξι. Όλα αυτά υπάρχουν στο οπτικό υλικό που παραδόθηκε», συνέχισε την κατάθεσή του.

Για "στοχοποίηση" έκανε λόγο ο συνήγορός του

Ο κατηγορούμενος γιατρός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Δια του συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, προκειμένου να διεξαχθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη που όμως απορρίφθηκε. Στην αγόρευσή του, ο υπερασπιστής του αρνήθηκε το σύνολο των πράξεων, και επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις προηγούμενες καταθέσεις συγγενικών προσώπων του 31χρονου, ανέφερε ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει προβλήματα στη μέση από την ηλικία των 15 ετών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο αστυνομικός «στοχοποιήθηκε» επειδή λόγω της ικανότητάς του υπηρέτησε κατά το παρελθόν σε καίριες θέσεις. Χαρακτήρισε δε, ψευδή όσα μεταδόθηκαν για τον εντολέα του περί εργασίας του το προηγούμενο καλοκαίρι σε κατάστημα της Μυκόνου. «Βρέθηκε στο συγκεκριμένο νησί το 2018-2019 υπηρετώντας εκεί σε αστυνομικό τμήμα» σημείωσε.

Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας, ενώ σημειώνεται ότι εις βάρος του ιδιώτη γιατρού που φέρεται να του χορήγησε τις ιατρικές γνωματεύσεις, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

