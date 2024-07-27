Κοζάνη: Φυτεία με 958 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή

Φυτεία με 958 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Κοζάνης στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε δασική ορεινή περιοχή καλλιεργούσαν τα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 50 έως 100 εκατοστών συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Βεγορίτιδας.

Από τους αστυνομικούς εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν τα δενδρύλλια, όπως επίσης και τρεις σκηνές κατασκήνωσης και εξοπλισμός (σκαπτικά εργαλεία, λάστιχα ποτίσματος, λιπάσματα κ.α.) και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: skai.gr

