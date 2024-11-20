Δύο παιδιά μεταφέρθηκαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, με τη συνδρομή αστυνομικών, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 7 το απόγευμα, δυνάμεις της αστυνομίας διευκόλυναν την μετάβαση του ΙΧ που μετέφερε 10χρονο παιδί, από τη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο νοσοκομείο.

Δύο ώρες αργότερα, ΙΧ που μετέφερε παιδί, με τη βοήθεια αστυνομικών, μετέβη άμεσα, σε μόλις τέσσερα λεπτά, από τα Δικαστήρια στο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί κατάπιε κομμάτι γυαλί.

Πηγή: skai.gr

