Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Λαγκαδά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Προειδοποιητικό μήνυμα προκειμένου οι κάτοικοι να μείνουν σε ετοιμότητα για τη φωτιά, εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά βρίσκεται κοντά στον οικισμό.
SKAIGR/THESTIVAL
