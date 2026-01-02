Σε πολύωρη εγχείρηση υποβλήθηκε ο 16χρονος από την Πρέβεζα, που αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων το μεσημέρι της Πέμπτης, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Πλέον, νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με το ERTNews, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του τύπου φλόμπερ και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.