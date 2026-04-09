Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σήμερα, Μ. Πέμπτη στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, καθότι αρκετοί εκ των συμπολιτών μας χτες, Μ. Τετάρτη εξέδραμαν για τον εορτασμό του Πάσχα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους παρακάτω του λεκανοπεδίου: στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφ. Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη.

Πηγή: skai.gr

