Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 170χλμ στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

Σε πίστα ράλι είχε μετατρέψει την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη, τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, ο 23χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στο ύψος του κόμβου Θέρμης, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
