Λίγες ώρες πριν από την ευρεία διεθνή κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης και πολυσυζητημένης «Οδύσσειας», ο ΣΚΑΪ άνοιξε πρώτος τις πόρτες των παρασκηνίων της νέας υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν.

Στο αποκλειστικό making of, που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/7), συντελεστές και πρωταγωνιστές μίλησαν για τις πρωτόγνωρες προκλήσεις της παραγωγής, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από 6 μήνες γυρισμάτων στα εντυπωσιακά τοπία της Ελλάδας, της Σικελίας, του Μαρόκου, της Ισλανδίας και της Καλιφόρνιας.

Με προϋπολογισμό που άγγιξε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, υπό τη διεύθυνση φωτογραφίας του βραβευμένου Χόιτε βαν Χόιτέμα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε το ομηρικό έπος ως τη μεγαλύτερη δημιουργική πρόκληση της καριέρας του, εξηγώντας ότι η «Οδύσσεια» δεν αφηγείται μία μόνο ιστορία, αλλά συνδυάζει πολλά διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.

«Η "Οδύσσεια" είναι μια τεράστια ιστορία και αυτό είναι μέρος της γοητείας της. Δεν είναι απλώς μία αφήγηση. Θέλησα να προσεγγίσω αυτή τη μεγαλύτερη από όλες τις ιστορίες με ένα κορυφαίο καστ και όλα τα μέσα μιας μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής, είτε μιλάμε για οπτικά εφέ, πρακτικά stunts, πραγματικές τοποθεσίες ή ειδικά κατασκευασμένα σκηνικά. Για την "Οδύσσεια" χρησιμοποιήσαμε κάθε κόλπο που υπάρχει στο βιβλίο. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και αυτή ακριβώς ήταν η πρόκληση που με ενθουσίασε».

Όπως σημείωσε, στόχος του ήταν να αποδώσει τον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας με τον ίδιο ρεαλισμό που χαρακτήρισε προηγούμενες ταινίες του, όπως το Interstellar, το Inception και το The Dark Knight, δημιουργώντας έναν κόσμο που θα μοιάζει απολύτως αληθινός για τον θεατή.

Ματ Ντέιμον: «Η μεγαλύτερη ταινία της καριέρας μου»

Ο Ματ Ντέιμον, που ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, περιέγραψε την παραγωγή ως τη μεγαλύτερη της καριέρας του.

«Είναι μακράν η πιο φιλόδοξη ταινία που έχω κάνει ποτέ. Ένιωθα σαν να γυρίσαμε έξι ή επτά διαφορετικές ταινίες. Και κατά κάποιον τρόπο, αυτό ακριβώς κάναμε, γιατί κάθε κεφάλαιο αυτής της περιπέτειας γυριζόταν σε διαφορετικό μέρος και κάθε τοποθεσία είχε τις δικές της ξεχωριστές δυσκολίες».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στα γυρίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Σπήλαιο του Νέστορα.

«Κάθε φορά που φτάναμε σε μια νέα τοποθεσία ξεσπούσα σε γέλια και αναρωτιόμουν ποιος σκέφτηκε να γυρίσει ταινία εδώ. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, βρεθήκαμε στο Σπήλαιο του Νέστορα, ένα απίστευτο μέρος για το οποίο λέγεται ότι εκεί γεννήθηκε ο Δίας. Κανείς δεν είχε προσπαθήσει να κινηματογραφήσει εκεί. Βλέποντας όμως όσα έκανε το συνεργείο για να μετατρέψει το σπήλαιο σε ένα φυσικό κινηματογραφικό πλατό, κατάλαβα ότι δεν γνωρίζω άλλον σκηνοθέτη που θα το επιχειρούσε».

Τα τοπία έγιναν... πρωταγωνιστές

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον Αντίνοο, τόνισε ότι οι ίδιες οι τοποθεσίες λειτουργούν ως χαρακτήρες της ιστορίας.

«Η κλίμακα των σκηνικών και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν είναι τεράστιοι. Σε μια τέτοια ιστορία, οι τοποθεσίες γίνονται πρωταγωνιστές. Γι' αυτό έπρεπε να είναι πραγματικά μοναδικές».

Με χιούμορ περιέγραψε και τις συνθήκες των γυρισμάτων.

«Σε μια συνηθισμένη χολιγουντιανή παραγωγή, η βάση απέχει λίγα δευτερόλεπτα από το πλατό. Σε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν χρειάζεται σαρανταπέντε λεπτά πεζοπορίας, φορώντας σανδάλια και κοστούμια εποχής».

«Ο Νόλαν μπορεί να συνδυάσει το μεγαλείο με την ανθρωπιά»

Η Ζεντάγια (θεά Αθηνά) υπογράμμισε ότι αυτό που ξεχωρίζει τον σκηνοθέτη είναι η ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στο εντυπωσιακό θέαμα και το ανθρώπινο στοιχείο.

«Ένας σπουδαίος δημιουργός όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί να συνδυάζει την κλίμακα και τη δράση με την καρδιά, την ανθρωπιά και την αλήθεια. Επισκέφθηκα μέρη του κόσμου που ίσως να μην έβλεπα ποτέ χωρίς αυτή την ταινία. Όταν βρίσκεσαι πραγματικά σε αυτούς τους τόπους, νιώθεις κάτι διαφορετικό και αυτό προσθέτει μια ακόμη διάσταση σε όσα προσπαθείς να εκφράσεις».

Από την πλευρά του, ο Τομ Χόλαντ χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» την απόλυτη έκφραση του κινηματογραφικού οράματος του Νόλαν.

«Αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν στα καλύτερά του. Με το πόδι πατημένο στο γκάζι, αποφασισμένος να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή ταινία που έχει γυριστεί ποτέ».

«Επτά διαφορετικές υπερπαραγωγές σε μία»

Η παραγωγός Έμα Τόμας περιέγραψε την ταινία ως ένα μοναδικό κινηματογραφικό εγχείρημα.

«Είναι τόσο φιλόδοξη παραγωγή, που μοιάζει σαν να συνδυάζει επτά διαφορετικές μεγάλες ταινίες σε μία. Χρειαζόμασταν τους κατάλληλους ανθρώπους για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση».

Ο Νίλο Ότερο, επικεφαλής του καλλιτεχνικού σχεδιασμού, αποκάλυψε ότι ο Νόλαν συγκέντρωσε τους κορυφαίους τεχνικούς του κόσμου, ζητώντας τους να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.

«Ο Κρις συνεργάζεται με τους καλύτερους τεχνίτες στον κόσμο και στη συνέχεια ζητά από όλους να ξεπεράσουν τα όριά τους. Αυτό είναι που κάνει αυτές τις ταινίες τόσο συναρπαστικές. Βλέπεις όλους να προσπαθούν να κάνουν κάτι καλύτερο από οτιδήποτε έχουν πετύχει μέχρι σήμερα».

Ο ίδιος ο Νόλαν εξήγησε ότι η παραγωγή μετακινούνταν από χώρα σε χώρα κάθε λίγες εβδομάδες, κάτι που χάριζε ιδιαίτερη δυναμική στα γυρίσματα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσε τεράστιες τεχνικές δυσκολίες, καθώς η ομάδα κινηματογραφούσε σε απομονωμένες και ιδιαίτερα απαιτητικές τοποθεσίες.

Το αποτέλεσμα αυτής της πολυετούς προετοιμασίας και των 6 μηνών γυρισμάτων αναμένεται πλέον να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με την «Οδύσσεια» να φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων δεκαετιών.

Πηγή: skai.gr

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