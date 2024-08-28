Λογαριασμός
Επιτέθηκαν, έδειραν και λήστεψαν νεαρό στη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15.15, με τον νεαρό να δέχεται χτυπήματα και να καλείται στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν, έδειραν και λήστεψαν νεαρό

Τον τρόμο έζησε μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ένας νεαρός, όταν δέχτηκε επίθεση στη μέση του δρόμου από τρία άτομα, τα οποία τον χτύπησαν, τον λήστεψαν και τον παράτησαν αιμόφυρτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15.15 στην οδό Κωνσταντινίδη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με τον νεαρό να δέχεται χτυπήματα και να καλείται στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, ηλικίας περίπου 21 χρόνων, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο της περιοχής.

Οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο από τον 21χρονο και στη συνέχεια να εξαφανίστηκαν.

Τα κίνητρα της επίθεσης ωστόσο εξετάζονται, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: grtimes.gr

