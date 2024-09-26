Στιγμές τρόμου βίωσαν σήμερα μαθητές της πρώτης τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, όταν έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι σχολικής αίθουσας του δευτέρου ορόφου, εν ώρα μαθήματος. Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει πως από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς και πως «χρειάστηκαν μόλις λίγες μέρες από το άνοιγμα των σχολείων για να επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας για την κατάσταση των σχολικών αιθουσών».

Όπως ανέφερε μιλώντας στο thestival.gr η Βάσω Κοχλιαρίδου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, «ο μαθητής που καθόταν κοντά στο σημείο όπου έπεσαν οι σοβάδες ήταν πάρα πολύ τυχερός. Οι σοβάδες πέρασαν σχεδόν ξυστά από το κεφάλι του». Πρόσθεσε μάλιστα πως το γεγονός πως έλειπαν σήμερα κάποιοι μαθητές είχε ως συνέπεια «τα παιδιά να κάθονται διαφορετικά στα θρανία απ’ ότι συνήθως, με συνέπεια από τύχη το κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε να μην προσγειωθεί πάνω σε κάποιον μαθητή». Σύμφωνα με την ίδια, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί από τα τέλη Αυγούστου για τις φθορές του κτηρίου, ωστόσο αν και έγιναν έλεγχοι από τεχνικά κλιμάκια, δεν προχώρησαν οι εργασίες αποκατάστασης.

«Δεν έχει χτυπήσει κάποιος μαθητής», επιβεβαίωσε από την πλευρά της στο thestival.gr η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Έφη Θεοδωράκη προσθέτοντας πως η αίθουσα στην οποία αποκολλήθηκαν οι σοβάδες θα παραμείνει κλειστή. Όπως περιέγραψε, τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι παλιά «και γι’ αυτό ο δήμαρχος πιέζει πάρα πολύ την κυβέρνηση για την έγκριση πόρων έτσι ώστε να συντηρηθούν τα σχολεία». «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολλά σχολεία και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα», πρόσθεσε η κα Θεοδωράκη.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ανέφερε πως αύριο το πρωί θα γίνει αυτοψία στη σχολική αίθουσα και στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. «Δεν είχαμε ειδοποιηθεί πως στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχει κάποιο πρόβλημα», δήλωσε στο thestival.gr ο κ. Νικηφορίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν 220 σχολεία στον Δήμο Θεσσαλονίκης με την κατάσταση των κτηρίων και των εγκαταστάσεων να μην είναι καλή. «Τα σχολεία έχουν εγκαταλειφθεί και ως κτήρια και ως εγκαταστάσεις. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να χτιστούν νέα σχολεία και να αποκατασταθούν τα ήδη υπάρχοντα», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ζητά «πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτίρια ΑΜΕΣΑ» καθώς και «κατασκευή νέων, ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων, αλλά και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αυξημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων του 21ου αιώνα», ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχρηματοδότηση της Παιδείας. «Θεωρούμε πως και αυτό το περιστατικό είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εγκατάλειψης από τις διοικήσεις των Δήμων και της χρόνιας υποχρηματοδότησης της Παιδείας», υπογραμμίζει.

