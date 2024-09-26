Υπεγράφη, σήμερα, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Συμφωνία Ελλάδας - Γεωργίας για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή διπλωμάτων οδήγησης, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας Vakhtang Gomelauri.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει και διευκολύνει την κινητικότητα και δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να έχουν πλήρη έλεγχο επί της συμμόρφωσης των ξένων οδηγών με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και επάρκειας δεξιοτήτων.

Ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε στον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας την ετοιμότητα για κάθε δυνατή ελληνική συνδρομή, υπό μορφή μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποστηρίζουμε σθεναρά.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας:

«Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι το αποτέλεσμα κοπιώδους συνεργασίας των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών και αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της διάθεσής μας για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Στην πράξη, διευκολύνει την κινητικότητα των πολιτών και αναδεικνύει τη σημασία της οδικής ασφάλειας.

Ελπίζω να έχουμε στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες για συνεργασία, στις μεταφορές ή τις υποδομές και να εργαστούμε με γνώμονα τη βελτίωση της συνδεσιμότητας».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας Vakhtang Gomelauri δήλωσε:

«Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα είναι το τρίτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Ιρλανδία και την Ισπανία, που υπέγραψε τη "Συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή των εθνικών αδειών οδήγησης" με τη Γεωργία».

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσφορά τεχνογνωσίας από την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της Γεωργίας.

