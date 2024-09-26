Θεσσαλονίκη: Έως 47,5 έτη φυλακή σε 3 αδέλφια που άρπαζαν αλυσίδες από πεζούς

Ποινές κάθειρξης που φτάνουν τα 47,5 έτη επέβαλε Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης σε τρία αδέλφια που λήστευαν νεαρούς πεζούς, τους οποίους προσέγγιζαν, συχνά, με το πρόσχημα ότι ήθελαν να ελέγξουν εάν φέρουν τατουάζ στο λαιμό τους.

Ασκώντας σωματική βία, οι κατηγορούμενοι (21 έως 24 ετών), όπως περιγράφεται στη δικογραφία, άρπαζαν αλυσίδες, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε περισσότερες από δέκα ληστείες και κλοπές, τις οποίες διέπραξαν ενεργώντας με διάφορες συνθέσεις και με τη συμμετοχή δύο ακόμη συνεργών τους.

Σε μια περίπτωση - μάλιστα - φαίνεται πως προσέβαλαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός θύματος και γι' αυτό το λόγο κρίθηκαν ένοχοι και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων τούς έκρινε ένοχους για το σύνολο των πράξεων, καταδικάζοντας τους, αντιστοίχως, σε συνολικές ποινές κάθειρξης 47,5, 39 και 28,5 ετών (με εκτιτέα τα 20), ενώ τους επέβαλε και χρηματικές ποινές, με ανώτερη αυτή των 82.000 ευρώ στον καταδικασθέντα με την μεγαλύτερη ποινή.

Στο δικαστήριο παρέστησαν δύο από τα κατηγορούμενα αδέλφια που ομολόγησαν τις πράξεις τους και μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Ο τρίτος εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιου δικηγόρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.