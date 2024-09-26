Πάνος Μουζουράκης: Θα εμπιστευομουν την κόρη μου στην Κιβωτό του Κόσμου

«Οι καταγγελίες για την Κιβωτό του Κόσμου έχουν άλλες σκοπιμότητες από πίσω» εκτίμησε στην δίκη του πατρός Αντωνίου και των επτά συγκατηγορουμένων του ο Πάνος Μουζουράκης που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης του κληρικού.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως θα εμπιστευόταν «με κλειστά μάτια» την κόρη του στην Κιβωτό, τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι ισχύουν οι κατηγορίες για σωματικές κακοποιήσεις και τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος του ιερωμένου.

Κατά την κρίση του καλλιτέχνη, «η στάση του κατηγορουμένου ιδρυτή της Κιβωτού απέναντι στις κατηγορίες αποτελεί "πνευματικό παραδειγματισμό"».

Όπως είπε ο τραγουδιστής «υπήρξε μια οργάνωση στις καταγγελίες…τα οικονομικά, οι ανάρμοστες συμπεριφορές, δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση. Παρόμοιες υποθέσεις σε βάρος του πατρός Αντωνίου…».

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως συνάντησε τον κληρικό σε μία περίοδο της ζωής του που «περνούσα κάποια σκοτάδια. Είχα χάσει την πίστη μου σε Θεό και ανθρώπους. Ο τρόπος που λειτούργησε μέσα μου ο λόγος του ήταν καθαρτικός. Ποτέ δεν ήταν πιεστικός».

Είπε επίσης πως σε επισκέψεις του σε κατασκήνωση της δομής, τον εντυπωσίασε ο τρόπος που κοίταζαν τα παιδιά τον κατηγορούμενο.

«Όταν είχα πάει εγώ στην κατασκήνωση τα παιδιά έπαιζαν μπάσκετ. Δεν φανταζόμουν ότι θα παίρνει τέτοια αγάπη από τα παιδιά. Επειδή υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, αυτό που μου έκανε εντύπωση και με έπεισε… ήταν τα βλέμματα αυτών των παιδιών προς τον πατέρα Αντώνιο. Έβλεπα 40 παιδιά μαζί κι ακόμα κι εκείνος που φυσιογνωμικά φαινόταν πιο ταραχοποιός, έπαιρνε από το χέρι και καθησύχαζε άλλα πιο φοβισμένα παιδάκια. Αυτό που έκανε ο πατέρας Αντώνιος ήταν συγκλονιστικό».

Υπεράσπιση: Αν υπήρχε λόγος να εμπιστευτείτε το παιδί σας σε μια δομή, θα το εμπιστευόσασταν στην Κιβωτό;

Μάρτυρας: Με κλειστά μάτια!

Η δίκη συνεχίζεται

