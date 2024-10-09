Για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών συνελήφθη ένας 42χρονος σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 42χρονος αρχικά προκάλεσε φθορές με αεροβόλο πιστόλι στο παράθυρο του σπιτιού ενός 30χρονου και λίγο αργότερα, όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, ο πρώτος έστρεψε κυνηγετικό όπλο προς τον δεύτερο, αναγκάζοντάς τον να απομακρυνθεί από το σημείο.

Στη συνέχεια πυροβόλησε προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ο δράστης εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν επτά δενδρύλλια κάνναβης και τμήματα κλαδιών που είχε κρεμάσει για αποξήρανση, συνολικού βάρους 330 γραμμαρίων.

Από την Αστυνομία κατασχέθηκαν τα φυτά κάνναβης, δύο κυνηγετικά όπλα και το αεροβόλο πιστόλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

