Ρεπορτάζ: Δημήτρης Καλιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος της Μαρίνας Αγίου Κοσμά προς το ΕΔΕΜ λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση μεταφέρθηκαν, αλλά η κίνηση εξακολουθεί να υφίσταται.

Πολύ αυξημένη είναι, επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Σταδίου και την Αρδηττού.

Πηγή: skai.gr

