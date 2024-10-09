Σε δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών παραπέμπονται 11 άτομα για τον θάνατο 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη, στο προαύλιο του 9ου δημοτικού σχολείου Σερρών, έπειτα από έκρηξη λέβητα, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, στη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του σχολείου.

Πρόκειται για έναν μηχανικό - επικεφαλής του εργοταξίου, τον υπεύθυνο του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών, έξι υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, τον (τότε) διευθυντή του δημοτικού σχολείου, τον (τότε) διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κι έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 11 κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ανάλογα με την περίπτωση, για έκρηξη από συγκλίνουσα αμέλεια, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, και για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από συγκλίνουσα αμέλεια, από υπόχρεο (όλες οι πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).

Η υπόθεση φθάνει στα δικαστήρια, ύστερα από έρευνα που διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: skai.gr

