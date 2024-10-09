Σε 13 ανέρχονται, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου για το Κτηματολόγιο, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες θα απεγκλωβιστούν από έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα που έφερνε πληθώρα εμπλοκών με τίτλους, δικαιώματα και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», μεταξύ των πιο σοβαρών ρυθμίσεων είναι ο απεγκλωβισμός ακινήτων που χαρακτηρίστηκαν ως «δασικά» κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Οι ρυθμίσεις

Ειδικότερα, οι 13 σημαντικότερες ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου είναι:

Διεκπεραίωση κτηματογράφησης εντός λειτουργούντος Κτηματολογίου. Αιτήσεις διόρθωσης του άρθρου 6Α ή ενστάσεις του άρθρου 7 ή εκκρεμείς αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης του άρθρου 7Α σημειώνονται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση ή ένσταση γίνει δεκτή, ο προϊστάμενος του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος προβαίνει σε διόρθωση της πρώτης εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, η οποία σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, επιτρεπόμενης μόνο της αιτιολογημένης άρνησης. Εάν η υποβληθείσα αίτηση ή ένσταση απορριφθεί, η απόφαση σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Επιτάχυνση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης χωρικών μεταβολών στους κτηματολογικούς χάρτες. Απλοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κτηματολογικών εγγραφών. Δυνατότητα ευχερούς διόρθωσης εγγραφών ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη», υπέρ του πραγματικού και νόμιμου ιδιοκτήτη. Καθιέρωση διαδικασίας δευτεροβάθμιας κρίσης επί αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών. Επίσπευση χρόνου μεταγραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μέσω της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης. Νέα διαδικασία διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών σε δασικές περιοχές, σε περίπτωση απόφασης αποδοχής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη, ώστε οι διορθώσεις να πραγματοποιούνται εντός του Κτηματολογικού Γραφείου και όχι δικαστικώς. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς τροποποίησης πράξεων σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας ως προς την επιφάνεια, το περίγραμμα και τη χρήση των ιδιοκτησιών. Δυνατότητα μεταβίβασης κτίσματος οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας με απόκλιση εμβαδού έως 2%, χωρίς να απαιτείται διόρθωση του ιδιοκτησιακού τίτλου. Δυνατότητα μονομερούς συμβολαιογραφικής μεταφοράς του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης μιας ιδιοκτησίας σε άλλη του αυτού ιδιοκτήτη, της ίδιας οικοδομής, που στερείται τέτοιου χώρου. Δυνατότητα άρσης ακυρότητας μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος που έχουν πραγματοποιηθεί προ της 1.5.2024 μέσω μεταγενέστερης υπαγωγής των αυθαιρεσιών ή των πολεοδομικών παραβάσεων που είχαν εγκατασταθεί προ των ανωτέρω πράξεων εφόσον επιτρέπεται και εφόσον συνταχθεί Ταυτότητα Κτιρίου. Σε περίπτωση που η συμβολαιογραφική πράξη που καταρτίστηκε κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου χρήζει διόρθωσης ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, μπορεί να διορθωθεί από τον τελευταίο αποκτώντα το εμπράγματο δικαίωμα, μονομερώς, προσαρτώντας μόνον το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου αποκτώντος, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, τη βεβαίωση υπαγωγής, το σχεδιάγραμμα της κάτοψης, και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Τυχόν απαιτούμενη δήλωση φόρου υποβάλλεται μονομερώς. Προσύμφωνα: Δυνατότητα σύνταξης με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση παλαιών προσυμφώνων μέχρι 31.8.2024, χωρίς προθεσμία λήξης. Παράταση προθεσμίας επικύρωσης «ανωμάλων δικαιοπραξιών» μέχρι την 31.12.2027.

Πηγή: skai.gr

