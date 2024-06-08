Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη– Το πιστόλι και οι απειλές

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Έλληνα και ενός 33χρονου Αλβανού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οι δύο συλληφθέντες επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δεν σταμάτησαν σε ηχητικά και φωτεινά σήματα των αστυνομικών.

Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ κατά την καταδίωξη απέρριψαν ένα πιστόλι που έφερε γεμιστήρα που περιείχε 4 φυσίγγια.

Σημειώνεται ότι κατά την ακινητοποίηση του οχήματος ο 37χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών εξυβρίζοντάς τους ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Τέλος, από την έρευνα προέκυψε ότι ο αλλοδαπός, εισήλθε παράνομα στη χώρα και δεν κατείχε νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του.

