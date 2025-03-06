Στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 2.20 τα ξημερώματα της Πέμπτης ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για μια φωτιά στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. March 6, 2025

Ένας άνθρωπος περίπου 60 ετών έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, προκειμένου να σωθεί και τελικά όχι μόνο δεν σώθηκε, αλλά σκοτώθηκε ακαριαία, πέφτοντας πάνω στην τέντα και στη συνέχεια στο κενό. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς 8 οχήματα έφτασαν στο σημείο μαζί με ένα κλιμακοφόρο, ενώ επιχείρησαν 20 πυροσβέστες στο διαμέρισμα.

Πηγή: skai.gr

