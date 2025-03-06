Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 60χρονος από φωτιά σε διαμέρισμα - Πήδηξε στο κενό για να σωθεί και σκοτώθηκε

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Δημητρίου περίπου στις 2.20 τα ξημερώματα της Πέμπτης - Πλάνα από το σπίτι που κάηκε ολοσχερώς

πυροσβεστική

Στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 2.20 τα ξημερώματα της Πέμπτης ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για μια φωτιά στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Ένας άνθρωπος περίπου 60 ετών έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, προκειμένου να σωθεί και τελικά όχι μόνο δεν σώθηκε, αλλά σκοτώθηκε ακαριαία, πέφτοντας πάνω στην τέντα και στη συνέχεια στο κενό. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς 8 οχήματα έφτασαν στο σημείο μαζί με ένα κλιμακοφόρο, ενώ επιχείρησαν 20 πυροσβέστες στο διαμέρισμα.

TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά διαμέρισμα
