Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Επεισόδια μεταξύ κουκολοφόρων και αστυνομικών σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης μετά το τέλος της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα επεισόδια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν και ενώ είχε αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των διαδηλωτών, όταν ομάδα ατόμων στην κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος και συγκεκριμένα στην οδό Φιλελλήνων και στην οδό Μητροπόλεως έβαλε φωτιές σε κάδους και εκτόξευσε βόμβες μολότοφ, πέτρες και φωτοβολίδες εναντίων αστυνομικών δυνάμεων, που απάντησαν με χρήση χημικών.

Στη συνέχεια και για περίπου 1 ώρα σημειώνονταν μικρότερης έκτασης επεισόδια γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ αρκετοί διαδηλωτές επέστρεψαν μπροστά από τη Βουλή πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 4 συλλήψεις ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.