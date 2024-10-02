Θύμα βιασμού από 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μία 13χρονη, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος συνελήφθη χθες και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενώ οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Εις βάρος του, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για βιασμό ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις εναντίον προσώπου που συμπλήρωσε τα 12 έτη και ο 16χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 13χρονης στο Τμήμα Ασφάλειας Λαγκαδά, που ανέφερε ότι ο νεαρός προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, χωρίς τη θέλησή της.

Σύμφωνα με τη 13χρονη, οι πράξεις τελέστηκαν σε εγκαταλελειμμένη οικία, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας. Η ίδια φέρεται να απευθύνθηκε πρώτα σε μία καθηγήτριά της και σε μία φίλη της, πριν προχωρήσει σε καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

«Συνελήφθη βραδινές ώρες χθες (01-10-2024) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό.

Προηγήθηκε καταγγελία ανήλικης ημεδαπής στην ίδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία, την προηγούμενη ημέρα (30-09-2024) στην περιοχή του Λαγκαδά, ο νεαρός προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Πηγή: skai.gr

