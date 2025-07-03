Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 19χρονος που καταγγέλθηκε από 15χρονη ότι προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ανήλικη, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής μέσα στο αυτοκίνητο του 19χρονου, στο Φράγμα της Θέρμης, έπειτα από κοινή έξοδο.

Απολογούμενος στον ανακριτή, ο νεαρός αρνήθηκε την πράξη του βιασμού που του αποδίδεται, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της ανήλικης καταγγέλλουσας.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης επικοινωνίας με την 15χρονη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.